Dois processos para Frederico Varandas

Frederico Varandas está a contas com dois processos disciplinares instaurados pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF.









Um deles tem a ver com as críticas feitas pelo presidente leonino à arbitragem do jogo Sporting-FC Porto (2-2). “Que apareça um árbitro com coragem e que não olhe e veja se a camisola é do Sporting, Benfica ou FC Porto. Que saiba que existem regras”, disse após o encontro arbitrado por Luís Godinho.

O outro processo está relacionado com as declarações que visaram Pinto da Costa. “Um bandido é sempre um bandido”, em alusão ao presidente do FC Porto. Este avançou com uma queixa-crime.





O CD abriu ainda um processo de inquérito, no âmbito de declarações feitas por Rúben Amorim, também após o jogo com o FC Porto, no qual foi expulso. O técnico leonino afirmou estar “revoltado com a dualidade de critérios”: “Não deveria ter dito o que disse, mas momentos antes ouviu-se algo pior noutro sítio”. O CD quer apurar se houve de facto outros ilícitos com eventual responsabilidade disciplinar e que possam ter sido omitidos no relatório da equipa de arbitragem.

Juvenil treina com séniores

Youssef Chermiti, ponta de lança de 16 anos (feitos em maio) que joga nos juvenis do Sporting, foi esta sexta-feira chamado pela primeira vez aos treinos da equipa principal por Rúben Amorim. De ascendência tunisina, mas nascido na Vila do Porto, ilha de Santa Maria (Açores), Chermiti (1,90 m) é internacional sub-15 e sub-16 por Portugal, desde abril do ano passado. Em julho último assinou contrato profissional com o Sporting, por três temporadas.