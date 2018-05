Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dolores Aveiro diz que gostava de ver Ronaldo em Manchester

Mãe do craque português falou do futuro do seu filho em entrevista a canal francês.

A entrevista já tem uma semana, mas de forma incrível escapou a grande parte da imprensa internacional. Em entrevista ao canal francês SFR, Dolores Aveiro falou do futuro de Cristiano Ronaldo e admitiu que não se importava de ver CR7 no Paris SG, mas que prefere que este rume a Manchester. Declarações que caíram agora que nem uma bomba em Espanha, especialmente depois daquilo que o português disse após a final da Liga dos Campeões, nas quais abriu as portas à saída.



"Gosto de Paris. Venho cá de vez em quando. A última vez que cá vim foi quando o meu filho recebeu a Bola de Ouro. Senti muito orgulho. Cada vez que venho a França sou muito bem tratada", admitiu Dolores Aveiro, que depois foi questionado sobre se gostaria de ver o seu filho a atuar na capital francesa.



A resposta foi positiva, mas há uma outra cidade que mexe mais do que Paris no coração da mãe de CR7: "Para lhe falar a verdade, não me importava, mas por meu gosto gostava de ver o Ronaldo de volta a Manchester".