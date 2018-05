Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe de Ronaldo derrete a Internet com fotografia dos netos

Dolores não esconde o orgulho que sente de Eva, Mateo e Alana Martina.

11.05.18

Os membros mais pequenos do clã Aveiro continuam a fazer a delícia dos internautas nas redes sociais. Esta sexta-feira, foi a mãe de Cristiano Ronaldo que partilhou com o mundo inteiro uma imagem ternurenta de um momento entre avó e netos, através do Instagram.



"Bom fim de semana com muito amor, família e paz", escreveu Dolores Aveiro na descrição da fotografia onde aparece sorridente ao lado de Eva, Mateo e Alana Martina.



Eva e Mateo, prestes a completar um ano de vida no próximo mês de junho, são filhos do craque com recurso a uma barruga de aluguer. Alana Martina, a mais nova da família, é filha de Ronaldo com a espanhola Georgina Rodriguéz e completa agora seis meses de vida. O capitão da seleção portuguesa é ainda pai de Cristianinho, de sete anos.