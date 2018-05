Nas redes sociais, a mãe de Cristiano Ronaldo não escondeu a satisfação pelo momento.

Por Rute Lourenço | 16.05.18

A mãe de Cristiano Ronaldo causou surpresa ao revelar que, na tarde desta quarta-feira, marcou presença no Festival de Cinema de Cannes. A convite de uma marca de jóias, a mãe do craque português pisou a mítica passadeira vermelha com um vestido preto colado ao corpo.



Na sua conta de Instagram, Dolores não escondeu a satisfação pelo momento. "Estive na Red carpet Cannes 2018. Obrigada pelo carinho", escreveu.

A progenitora de Ronaldo foi a quarta portuguesa, este ano, a pisar a passadeira vermelha do Festival.



Antes, estiveram em Cannes Rita Pereira, Kelly Bailey e Sara Sampaio.