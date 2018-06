Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Duvidamos de nós próprios”, diz Maradona sobre equipa argentina

Estrela do futebol deixa críticas à seleção do seu país.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:54

Diego Maradona, a maior estrela de sempre do futebol da Argentina, tem deixado uma crítica por dia à seleção do seu país, que está "apertada" após o empate na primeira jornada (1-1) frente à Islândia.



Esta quinta-feira jogam com a difícil e imprevisível Croácia.



"Duvidamos acima de tudo de nós próprios. A Argentina não nos deve nada. Ver sair a ‘azul celeste e branca’ [cores do país] é maravilhoso, mas os próprios jogadores têm de olhar para eles e dizer: porque estou cá?", disse num programa de televisão.



O selecionador Jorge Sampaoli - que esta quarta-feira pediu para "se deixar Messi em paz" - vai promover alterações, após o mau jogo inaugural. Maradona diz que "a Argentina tem definitivamente de encontrar um rumo.Contaram-me que vai entrar em 4-4-2, com Mercado, Pavón, Kun e Messi", descreveu.



Os treinos não deram indicações do onze.