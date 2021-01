É oficial: MotoGP volta a Portugal em abril e já se sabe o dia

Portugal vai acolher pelo segundo ano consecutivo uma prova do Mundial de MotoGP, em 18 de abril, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, anunciaram esta sexta-feira a organização do campeonato (Dorna) e a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O adiamento das corridas marcadas para Argentina (11 de abril) e Estados Unidos (18 de abril), devido ao aumento de casos provocados pela pandemia do novo coronavírus, promoveu o Autódromo Internacional do Algarve de suplente a circuito efetivo do campeonato.

Full details of the provisional 2021 calendar here! #MotoGP | https://t.co/eKBccaCtr4 — MotoGP™ (@MotoGP) January 22, 2021

Portugal vai acolher a terceira etapa do Mundial de MotoGP, que arranca em 28 de março, em Losail, no Qatar, o mesmo circuito que vai receber a segunda etapa, o GP de Doha, em 04 de abril.