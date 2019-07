Marco Gonçalves, elemento dos Super Dragões que ficou conhecido por ter dado uma joelhada a um árbitro durante um jogo do Canelas 2010, deixou uma mensagem de boas-vindas a Fábio Coentrão, ao mesmo tempo que deixou um recado à claque Coletivo 95, que se tinha manifestado contra a contratação do esquerdino.

Através da sua conta de Instagram, Gonçalves divulgou uma foto de Fábio Coentrão com a seguinte mensagem: "Seja bem-vindo. Todos os que vestem a camisola do meu Porto vão ser sempre apoiados por nós. Porto acima de tudo."

Numa outra publicação, o elemento dos Super Dragões publicou a imagem da notícia do Record em que se dava conta da insatisfação do Coletivo 95, a outra claque portista. "Uma claque nunca podia fazer este comunicado. Pode ser que fiquem na rua no próximo jogo", escreveu, em jeito de aviso.