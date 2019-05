Equipa levanta a taça do título no relvado do Estádio da Luz. Siga a festa do título benfiquista ao minuto

-

-

20h55 -Luís Filipe Vieira à BTV no balneário: "Fomos todos campeões. Uma verdadeira família mesmo nas horas adversas, tomámos decisões profundas no Seixal. Criámos um laço tão profundo e por isso um obrigado a todos vós. Nas alturas mais adversas acho que fui um gajo com uns tomates muito fortes para tomar decisões. Foi graças a esses laços que conquistámos este título. É de todos nós, principalmente deste senhor (referindo-se a Bruno Lage) e o prémio passou a ser duplicado".



20h40 - O Benfica é campeão nacional e os adeptos já começam a encher o Marquês de Pombal. Encarnados começam a pintar de vermelho o Marquês.

Está feita a reconquista e como tal o Marquês de Pombal enche-se de adeptos encarnados para fazer a festa. O Benfica goleou este sábado o Santa Clara e deixou para trás os dragões que viram o título fugir-lhes das mãos.- E agora é a hora de entrar Bruno Lage. O técnico surge com uma camisola com o nome de Jaime Graça.- Os jogadores vão entrando, sempre sob fortes aplausos...A taça de campeão nacional entra agora no relvado da Luz. Os jogadores esperam no túnel.Segue a festa no interior do balneário do Benfica.