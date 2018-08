Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eram três da manhã na China e Gaitán estava acordado a ver o Benfica

Internacional argentino representa atualmente o Dalian Yifang.

02:35

Nico Gaitán não esquece o Benfica. A prova disso é que o extremo partilhou no Instagram, através das 'stories', uma imagem de um tablet com a transmissão do encontro das águias com o PAOK, da 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões.



Mas a nota de maior destaque é o facto de o internacional argentino se encontrar na China - representa o Dalian Yifang -, onde o relógio marcava três horas da manhã no momento do apito inicial na Luz.



Nem a distância nem a diferença horária impediram, no entanto, Gaitán de acompanhar as incidências de um encontro fundamental para o emblema que defendeu entre 2010 e 2016.