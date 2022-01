Os últimos dias do mercado de transferências de inverno têm sido atribulados no Benfica, com Rui Pedro Braz, diretor-geral das águias, a ser acusado de gerir mal alguns dossiês, nomeadamente nas saídas de jogadores, apurou o CM. O empréstimo do defesa-central Ferro é um desses casos.O jogador de 24 anos, que não entra nos planos de Nélson Veríssimo para o que falta da temporada, esteve prestes a ingressar no Estoril nos últimos dias.