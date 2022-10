Três erros esquisitos e inexplicáveis de Adán e um de Franco Israel tramaram esta terça-feira o Sporting, que foi goleado (4-1), em França, diante do Marselha, na 3ª ronda do Grupo D da Champions. Dois custaram golos e um valeu a expulsão do guardião espanhol, por uma escusada mão na bola fora da área.