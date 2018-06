Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanha com vampiros ao ataque

Equipa de médicos da FIFA apareceu de manhã em Las Rozas de Madrid, centro de estágios do primeiro adversário de Portugal.

Por Mário Pereira | 08:43

No dia em que a seleção espanhola vestiu os equipamentos oficiais de jogo para posar para a foto de conjunto oficial, uma equipa de médicos da FIFA visitou o centro de estágios da ‘Roja’ para proceder a recolhas de sangue e orgânicas.



Um por um, todos os jogadores foram submetidos às ‘picadelas’ dos ‘vampiros’, como são vulgarmente conhecidos no mundo do desporto os técnicos que procedem à recolha de amostras tendo em vista o controlo antidoping.



A visita aconteceu ontem pela manhã, na Cidade do Futebol espanhola, propriedade da federação, em Las Rozas de Madrid, localidade situada nos arredores da capital espanhola. Avisados do plano detalhado de preparação da seleção, os clínicos ‘atacaram’ numa altura em que todo o grupo de convocados de Julen Lopetegui já trabalha sob as suas ordens.



Ontem, de resto, foi um dia particularmente movimentado na agenda da seleção de Espanha, primeira adversária de Portugal na fase final do Mundial. Realizou-se igualmente o ‘media day’, dia aberto à imprensa.



Além das visitas dos ‘vampiros’ e dos jornalistas, também o novo chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, esteve em Las Rozas. "Estou convencido de que este é o início de uma aventura muito positiva", disse o político.