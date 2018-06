Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanha às voltas com o número nove

Lopetegui em torno de um velho dilema espanhol: que ponta de lança e com que características. Diego Costa e Aspas na corrida.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:23

Será a única verdadeira dúvida de Julen Lopetegui: como jogar, e com quem, no eixo do ataque. É o debate nacional em Espanha. O mais fixo Diego Costa? O móvel Aspas? A 3ª opção (ambos) foi testada sem sucesso frente à Suíça (1-1).



O nº 9 espanhol (que na camisola é de Rodrigo, ex- -Benfica, relegado para ‘4ª’ escolha) é uma incógnita. O restante onze inicial deverá ser o esperado: De Gea; Carvajal (a recuperar), Ramos, Piqué e Alba; Busquets, Silva, Iniesta e Koke; Isco e ‘o’ ponta de lança.



O treinador diz que não tem "um problema" mas "várias soluções" para marcar golos (o que faltou domingo). " De certeza que em outro dia aproveitaríamos metade das ocasiões. Aspas pode jogar pela direita, também Rodrigo à frente e Diego Costa. Há variantes...", disse Lopetegui, enigmático. Busquets, que falhou a partida devido a uma gastroenterite, regressou ontem de manhã aos treinos.



A sessão foi à porta fechada. A tarde foi livre. A ‘roja’ segue quinta-feira para a Rússia e testa-se dia 9 contra a Tunísia. Os 23 eleitos são: guarda-redes: De Gea, Reina e Arrizabalaga; defesas: Carvajal, Ramos, Nacho Fernández, Piqué, Alba, Azpilicueta, Nacho Monreal e Odriozola; médios: Busquets, Iniesta, Silva, Koke, Saúl e Thiago; avançados: Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Diego Costa, Aspas e Rodrigo.