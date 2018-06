Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frango de Gea trai Iniesta

Espanha, rival de Portugal, empatou mas teve inúmeras oportunidades para levar os suíços de vencida.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:36

Um frango do guarda-redes De Gea, que deixou uma bola fácil escorregar para um suíço fazer o 1-1, traiu ontem à noite, em Villarreal, Iniesta - que aos 34 anos se presume tenha feito o último jogo pela ‘roja’ em terras espanholas. Espanha - rival de Portugal no Grupo B, com duelo marcado para o dia 15 - dominou do início ao fim, teve várias oportunidades, mas falhou na eficácia.



Lopetegui avançou com dois pontas de lança no 11, Iago Aspas e Diego Costa, para tentar abrir o cofre suíço - não concedia golos há 4 jogos. Busquets, com uma gastroenterite, não foi sequer ao banco. O meio-campo esteve entregue a Iniesta e David Silva. A capacidade técnica dos espanhóis veio ao de cima aos 29’: o lateral-direito com alma de extremo Odriozola - na 3ª internacionalização - apanhou uma bola à entrada da área e sem deixar cair rematou para golo. Ficou claro que Espanha tem alternativa caso Carvajal não recupere da lesão.



Iniesta quase marcou antes do intervalo e assustou no início da 2ª parte ao cair agarrado ao joelho esquerdo. Recuperou e quase marcou aos 52’, antes de sair para descanso e ovação. De Gea cometeu a sua maldade aos 62’ e até ao final Espanha falhou vários golos. Foi um bom jogo para Fernando Santos tirar notas. Mas terá de acrescentar às mesmas, pelo menos, os ausentes Ramos, Busquets e Isco.