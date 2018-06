Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Artur Torres Pereira explica Comissão de Gestão do Sporting na CMTV

Antigo 'vice' de Bruno de Carvalho vai dar a sua primeira entrevista no programa 'Pé em Riste'.

19:16

Artur Torres Pereira, que tomou posse da Comissão de Gestão do Sporting, vai estar em direto e em exclusivo na CMTV, esta segunda-feira.



A primeira entrevista do antigo 'vice' de Bruno de Carvalho vai acontecer às 21h45, no programa 'Pé em Riste', no canal 8 da sua televisão.