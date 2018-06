‘Vice’ de Bruno de Carvalho lidera Comissão de Gestão do Sporting

Artur Torres Pereira deixou o Sporting em 2017 em rutura com o atual presidente. Sondagem mostra que maioria que que Bruno saia.

Por Mário Figueiredo | 02:34

Uma larga maioria de 87,6% quer a saída de Bruno de Carvalho do Sporting, revela uma sondagem da Aximage/CM, na qual apenas 9,3 por cento defende a continuidade.



Certo é que 87,2% dos sportinguistas responderam que Bruno devia deixar o clube, contra 9,3 a favor da continuidade. Curiosa é a reação dos rivais. 90,4 % dos benfiquistas estão de acordo com a saída e só 7,4 % defende a manutenção.



Já 14,7% dos portistas querem a permanência de Bruno, enquanto 83,8 por cento defendem a demissão.

O antigo vice-presidente de Bruno de Carvalho, o médico Artur Torres Pereira, é o presidente da Comissão de Gestão do Sporting, ontem divulgada por Jaime Marta Soares, presidente da mesa da AG.A Comissão é composta por 11 elementos, entre eles o antigo presidente Sousa Cintra, que liderou o clube entre 1989 e 1995. Fazem ainda parte Luís Marques, António Sá Costa, Silvino Sequeira, Jorge Lopes, Alexandre Cavaleri, Rui António Moço, Pedro Reis, António Correia Rebelo e José Diogo Leitão.Torres Pereira foi apoiante de Bruno desde as primeiras eleições, em 2011, mas saiu em rutura em 2017. O médico, de 67 anos, foi ainda deputado e secretário-geral do PSD, pelos círculos de Viana do Castelo e de Portalegre. É um histórico autarca de Sousel. "Está na hora de os sócios tomarem o destino do clube nas suas mãos e pôr fim a este ciclo que nos envergonha", disse Torres Pereira.Se Bruno de Carvalho resistir à AG de dia 23, esta comissão extingue-se. Mas se for destituído serão marcadas eleições.Entretanto, Bruno de Carvalho atacou Marta Soares no Facebook, sugerindo que este vai alterar os cadernos eleitorais. "Já tem o excel com os sócios para poder acrescentar alguns que não tenham ido votar mas sejam necessários dia 23", escreveu. Marta Soares garantiu que Bruno vai poder falar "em segurança" na AG.Esmagadora mairoia quer Bruno fora