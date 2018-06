"Estive 45 minutos na fila e o Bruno de Carvalho entrou pela garagem", diz Álvaro Sobrinho

Responsável da Holdimo diz ainda que nada tem a dizer ao atual presidente dos leões.

19:34

À RTP 3, Álvaro Sobrinho ironizou quanto à presença de Bruno de Carvalho, congratulando-se pelo facto de o líder do Sporting ter aceite o seu repto, avança o jornal Record . Ainda assim, o responsável da Holdimo aproveitou a oportunidade para colocar em causa o facto de BdC ter entrado pela garagem, enquanto que os restantes tiveram de esperar na fila."Estou a vê-lo na televisão... Acho que as minhas palavras surtiram efeito. Ainda bem que veio. Eu estive na fila de espera 45 minutos... ele entrou pela garagem. Não tenho nada a dizer a este senhor. Não sou hipócrita. É uma persona non grata e não me relaciono com personas non gratas", atirou Álvaro Sobrinho.