xpressa as mais

aos familiares e amigos" do antigo basquetebolista.

O ex-basquetebolista do Benfica Dinis Caroço morreu, vítima de doença prolongada, aos 18 anos.O atleta representou as águias entre as épocas 2019/20 e 2021/22.Numa nota de pesar publicada no site do clube, o "Sport Lisboa e Benfica e