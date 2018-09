Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-presidente do IPDJ põe em causa secretário de Estado

Augusto Baganha “estranha” timing da reunião do Benfica com João Paulo Rebelo.

Por Filipe António Ferreira | 09:13

Augusto Baganha, antigo presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), colocou em causa as palavras João Paulo Rebelo, secretário de Estado, que quinta-feira confirmou ter enviado um SMS para a vogal do IPDJ com o número do advogado do Benfica [FanhaVieira].



"Dia 28/07/2017, às 12h37 o secretário de Estado, João Paulo Rebelo enviou um SMS à minha colega, Dra. Lídia Praça, com número do telemóvel do advogado do Benfica para resolver este "problema"da interdição [regulamento de segurança do Estádio da Luz], que note-se havia sido comunicada ao Benfica no dia anterior ... estranhando-se as declarações do secretário de Estado que falou de uma reunião prévia com o Benfica e, neste caso, terá ocorrido quando?



Antes do Benfica conhecer formalmente a decisão do IPDJ?", disse, ao CM, Baganha garantindo que, ao contrário do que o governante tinha dito no AR, "o Sr. secretário de Estado nunca tinha enviado o número de telemóvel de um advogado de um clube sobre estes assuntos". Augusto Baganha foi substituído do cargo no início do mês por Vítor Pataco.



PORMENORES

Pressões do Benfica

Augusto Baganha na sua audiência na Assembleia da República acusou João Paulo Rebelo de pressão para favorecer o Benfica nos processos que viriam a dar a interdição da Luz.



Queixa na PGR

O ex-presidente do IPDJ enviou uma carta à PGR queixando-se de intrusão, acesso e pesquisas ilegítimas no PC da ex-vogal Lídia Praça, furto de documento e favorecimento ao Benfica.