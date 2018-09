João Paulo Rebelo confirma mensagem com número de advogado do Benfica

Secretário de Estado da Juventude e Desporto assume envio de mensagem, mas explica que o fez após uma reunião com um representante do clube.

Por Lusa | 27.09.18

O secretário de Estado da Juventude e Desporto assumiu esta quinta-feira que enviou uma mensagem a um membro do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) com o número de um advogado do Benfica, mas negou pressão.

João Paulo Rebelo disse, perante a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República, que em momento algum favoreceu o Benfica e contestou as acusações de que foi alvo por parte do ex-presidente do IPDJ, Augusto Baganha.

"Sim, enviei a mensagem", começou por dizer o membro do governo perante os deputados, para depois explicar que o fez após uma reunião com um representante do Benfica, uma entre tantas outras que tem com várias entidades desportivas.