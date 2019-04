Hotel de Diogo Faria em Budapeste ficava a poucos metros da casa de Rui Pinto

CMTV revela novos dados sobre a polémica viagem do colaborador do FC Porto à Hungria.

21:46

A CMTV revela esta terça-feira novos dados sobre a polémica viagem de Diogo Faria a Budapeste.



O colaborador do FC Porto ficou num hotel muito próximo da casa de Rui Pinto. Veja o percurso de poucos metros entre os dois locais no programa da CMTV ‘Liga D’Ouro’.



Diogo Faria confirmou que esteve na capital da Hungria já depois de ter sido revelada a identidade do pirata informático, que é suspeito de ter roubado milhares de emails ao Benfica.