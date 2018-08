Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fábio Coentrão dá sinal de vida

Lateral publicou fotos nas redes sociais em que surge a treinar.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:26

Fábio Coentrão fez questão de provar publicamente que não está desaparecido, ao publicar duas fotos nas redes sociais em que aparece a treinar com o equipamento do Real Madrid. No entanto, o internacional português surge nessa sessão de treinos sozinho, longe do plantel principal.



A ausência do lateral-esquerdo, que na última época jogou por empréstimo no Sporting, ganhou eco, quando ontem o jornal espanhol ‘AS’ lançou a dúvida: "Procura-se Fábio Coentrão. Desaparecido". Ainda assim, no próprio dia, o jogador, de 30 anos, disse presente, com a publicação das fotos, enquanto se treinava.



Nas redes sociais, o português recebeu várias mensagens de apoio de alguns fãs, a sugerir ao lateral para apressar os trabalhos, de forma a integrar a equipa principal do Real. Mas não só. Houve também comentários em português a pedir o regresso de Coentrão ao Sporting.



Ausente desde a final no Jamor

Fábio Coentrão estava ‘desaparecido’ desde que realizou o último jogo oficial pelo Sporting: a derrota diante do Desp. Aves (2-1) na final da Taça de Portugal. Desde então, o lateral não voltou a ser visto, até ao dia de ontem.



O jogador não entra nos planos de Julen Lopetegui, treinador do Real Madrid, pelo que deve ser emprestado ou vendido. Fora de hipótese está, para já, um regresso ao Sporting.