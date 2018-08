"Onde está Fábio Coentrão?", questionam jornais espanhóis

Jogador não se apresentou no Real Madrid.

16:08

O jogador tem contrato com o Real Madrid e há quem garanta que Coentrão está em La Finca (luxuoso bairro espanhol onde vivem algumas das estrelas dos merengues) a trabalhar com um treinador pessoal. Mas a verdade é que ninguém o viu. Não apareceu no centro de treinos do Real Madrid este verão, mas também não era esperado por Julen Lopetegui. E em Portugal também ninguém sabe por onde anda o defesa.



Aos merengues Coentrão custou 55 milhões de euros - 30 da contratação e 25 em salários. Teve 18 lesões e jogou pouco no Bernabéu, acabando por ser emprestado ao Monaco, em 2015/16.



O jornal recorda problemas disciplinares, até com Mourinho, bem como os seus hábitos tabágicos. Conta que em 2014/15 Coentrão 'especializou-se' com Khedira a faltar aos treinos...







Onde anda Fábio Coentrão? Esta é a pergunta que o jornal 'As' faz esta quarta-feira. A última vez que o português foi visto em campo foi na final da Taça de Portugal, o derradeiro jogo que fez com a camisola do Sporting; desde então tem andado desaparecido, até das redes sociais - não faz qualquer publicação há 62 dias.