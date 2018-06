Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CMTV revela nova SMS de Bruno de Carvalho a Fábio Coentrão

Nova mensagem foi revelada no programa Liga D'Ouro.

21:47

A CMTV revelou, esta quarta-feira, uma nova mensagem de Bruno de Carvalho. No programa 'Liga D'Ouro', foi revelado que a missiva foi enviada a Fábio Coentrão após a derrota do Sporting em Madrid.



Na mensagem, Bruno de Carvalho acusa Fábio Coentrão de ter feito uma "falta estúpida".



"Uma das nossas virtudes é saber ler. Eu não escrevi que foste mau profissional ou que fizeste de propósito. Disse apenas que fizeste uma falta estúpida. Não posso tolerar a atitude que vocês tiveram e, como tu não és meu jogador, vais ser o primeiro", acusa Bruno de Carvalho.



"Tenho pena, confiei a vida em ti", lamenta o presidente do Sporting.



