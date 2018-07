Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barco de Fábio Coentrão salva pescadores no mar

Homens estavam à pesca da sardinha quando a traineira afundou a cerca de 18 km do porto de Aveiro.

Por Aureliana Gomes | 01:52

Foi mais um susto para os pescadores de Vila do Conde que ontem de madrugada seguiam numa embarcação que se afundou. Entre 15 a 20 homens estavam à pesca da sardinha a cerca de 18 quilómetros do porto de Aveiro, quando a traineira ‘Cristo é Companheiro’ começou a meter água, pelas 03h30.



"Eles aperceberam-se que a embarcação estava a afundar e entraram em pânico. Só tiveram tempo de saltar para o barco de apoio e pedir socorro", disse, ao CM, José Festas, da Associação Pró-Maior. Foram resgatados, ao largo da Torreira, pela embarcação ‘Vitória Coentrão’ – do jogador Fábio Coentrão – que estava próximo do local.



O alerta para o afundamento do barco - com 21 metros de comprimento - foi dado para a capitania de Aveiro, às 05h10. As causas são ainda desconhecidas, mas tudo indica que terá havido um problema na hélice.



"Vamos ajudar no processo com a seguradora, porque estamos a falar de mais de vinte pessoas que ficam sem trabalho", lembrou. Os pescadores foram levados até Leixões. Não necessitaram de tratamento hospitalar.



Jogador investe em ofício de família

A embarcação do jogador Fábio Coentrão acabou por ser fundamental para o resgate e salvamento dos pescadores que viram o barco onde trabalhavam afundar, ontem de madrugada, ao largo da costa de Aveiro.



O ‘Vitória Coentrão’, que tem o nome da filha do craque português, foi comprado no ano passado pelo jogador que decidiu investir num negócio que conhece bem e que é o ofício da família desde sempre.