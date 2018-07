Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facundo Ferreyra sofre traumatismo craniano no jogo contra a Juventus

Jogador do Benfica saiu lesionado do encontro.

21:17

Facundo Ferreyra, jogador que este sábado saiu lesionado na partida do SL Benfica com a Juventus, sofreu um traumatismo craniano.



O jogador chocou com Jardel ainda na primeira parte e ficou queixoso no relvado, sem que tenha perdido a consciência.



O argentino vai viajar com a equipa para Lisboa, mas vai estar em vigilância entre 24 a 48 horas.