FC Porto estuda contratação de Kouyaté

Médio-defensivo está em final de contrato com o West Ham.

Por Raul Teixeira | 08:18

Chancel Mbemba, reforço dos dragões, tem levantado dúvidas sobre a sua idade. Nas fichas de inscrição do defesa de 23 anos chegaram a constar as datas de nascimento: 8 de agosto de 1988, 30 de novembro de 1991, 8 de agosto de 1994 e o próprio terá admitido que nasceu em 1990.

O FC Porto manifestou interesse na contratação de Cheikhou Kouyaté para reforçar o setor mais recuado do meio-campo.O médio-defensivo do Senegal encontra-se em final de contrato com o West Ham (Premier League) e não faz parte das contas do treinador Manuel Pellegrini. Depois da contratação do defesa Mbemba (ex-Newcaslte), Sérgio Conceição vê agora com bons olhos a contratação de Kouyaté, uma vez que o africano consegue adaptar-se e atuar nas posições 6 e 8, onde costumam jogar Danilo Pereira, Sérgio Oliveira ou Héctor Herrera (que ainda pode deixar o Dragão até final de agosto).Para além disso, o jogador de 28 anos conta com uma vasta experiência no futebol internacional depois de ter atuado durante quatro épocas pelos 'hammers' e mais cinco pelo Anderlecht (liga belga), disputando sempre mais de 30 jogos por ano. No último Campeonato do Mundo na Rússia, o médio foi convocado e alinhou nas três partidas da fase de grupos pela seleção senegalesa (eliminada nesta fase).A dificultar uma possível transferência imediata do internacional senegalês para o Dragão, está o valor pedido pelos ingleses - 16 milhões de euros -, que a SAD portista procura negociar junto do empresário e dos dirigentes do West Ham.Éder Militão era esperado no início da semana no Porto, mas o São Paulo voltou atrás na decisão . O 2.º classificado do Brasileirão vai defrontar o Grémio (amanhã) e o Cruzeiro (domingo) e conta com o lateral para os dois jogos, adiando o negócio para a próxima semana.O FC Porto anunciou ontem que a primeira remessa de bilhetes destinada aos sócios, para o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira entre FC Porto e Desp. Aves (4 de agosto) , esgotou em poucos dias. A nova tranche aberta ao público em geral será disponibilizada a partir de amanhã.Héctor Herrera interessa ao Inter de Milão mas a proposta está pendente da venda de João Mário. Segundo o jornal 'Gazzetta dello Sport', os dirigentes italianos estão cientes dos 40 milhões exigidos pelo FC Porto e por isso só avançam depois de resolver o dossier do internacional português.