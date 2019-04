Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto pede reuniões de emergência com presidentes da FPF e Conselho de Arbitragem

Clube fala em "cinco erros gravíssimos de árbitros e VAR que inverteram a atual classificação do campeonato".

O FC Porto pediu esta segunda-feira reuniões com 'carácter de emergência" aos presidentes da Federação Portuguesa de Futebol e do Conselho de Arbitragem para "analisar, o que diz, terem sido "os erros crassos das equipas de arbitragem nos jogos Rio Ave-FC Porto e Sp. Braga-Benfica".



Os dragões falam em "cinco erros gravíssimos de árbitros e VAR que inverteram a atual classificação do campeonato" e garantem que tudo farão "para que seja respeitada a verdade desportiva, doa a quem doer."



Comunicado do FC Porto



"O FC Porto pediu com caráter de urgência reuniões ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e ao Presidente do Conselho de Arbitragem para analisar os erros crassos das equipas de arbitragem nos jogos Rio Ave-FC Porto e SC Braga-SL Benfica, os quais colocam em causa a verdade desportiva desta edição da Liga NOS e a bem intencionada introdução do VAR.



O FC Porto recorda os cinco erros gravíssimos de árbitros e VAR que inverteram a atual classificação do campeonato: um penálti por assinalar contra o Benfica; um penálti assinalado indevidamente contra o Sporting de Braga; uma expulsão perdoada ao jogador João Félix; um penálti por derrube a Marega; um penálti por corte com a mão de Rúben Semedo.



O FC Porto tudo fará para que seja respeitada a verdade desportiva, doa a quem doer."