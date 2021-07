FC Porto quer lateral Pezzella

O FC Porto vai virar baterias para a contratação de Giuseppe Pezzella, lateral-esquerdo italiano do Parma.









A prioridade era o uruguaio Matías Viña, mas a Roma adiantou-se aos dragões e acabou por contratar o jogador que era do agrado do técnico Sérgio Conceição, com características muito semelhantes às de Alex Telles, brasileiro que passou pelo FC Porto e deixou saudades. Pezzella, de 23 anos, é um jogador que está a ser cobiçado por vários clubes, como Milan, Sampdoria e Atalanta. Contudo, o Parma ( que desceu à segunda divisão) informou esta quarta-feira que ainda não chegou qualquer proposta pelo defesa, que já foi internacional pela Itália em 14 ocasiões.

O FC Porto procura um jogador que possa rivalizar com o nigeriano Zaidu, único lateral-esquerdo de raiz do plantel (Manafá também pode desempenhar as funções).





Entretanto, o FC Porto realizou esta quarta-feira mais um teste. Os portistas venceram o Moreirense (4-2). Taremi, Mbemba, Toni Martínez e Fernando Andrade marcaram os golos.