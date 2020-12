FC Porto ultrapassa Benfica como favorito para ganhar a Liga

Quando questionados sobre qual a equipa favorita para ganhar a Liga, 33,7% dos inquiridos responderam o FC Porto, 28,9% escolheram o Benfica e só 18,2% apontaram o Sporting. Isto apesar de os leões liderarem a classificação, com dois pontos de vantagem para as águias e quatro para os dragões - quando o inquérito foi realizado, entre os dias 14 e 18 deste mês, estavam decorridas nove jornadas, mas as distâncias mantiveram-se inalteradas após a 10ª ronda, entretanto realizada no fim de semana passado.

Ainda assim, entre outubro e dezembro, e depois de ter assumido o 1º lugar da tabela, o clube de Alvalade mais do que triplicou a percentagem de pessoas que o apontam como provável campeão. No mesmo período de dois meses, os encarnados baixaram quase 12 pontos percentuais, enquanto os portistas desceram 2,6 pontos. Mas tal deve-se à quebra acentuada registada em novembro, da qual os azuis e brancos começaram agora a recuperar.





Outra tendência que se nota é que o número de pessoas que não aponta nenhum dos grandes, seja porque escolhe outro clube ou porque não respondeu, baixou um terço de novembro para dezembro.





Sérgio Conceição, do FC Porto, é considerado o melhor treinador do campeonato por 27,5% dos entrevistados. Rúben Amorim (Sporting), com 25,4%, fica à frente de Jorge Jesus (Benfica), que teve 23,9%.



Pizzi reina entre os jogadores



Para os inquiridos nesta sondagem, o Benfica tem o melhor jogador da Liga (Pizzi, com 17,1%) e o 3º classificado (Darwin, 12,4%). Corona (FC Porto) é 2º com 14,9% e Pote (sporting) fica-se pela 4ª posição: 10,1%.