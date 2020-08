Benfica e FC Porto colados em matéria de favoritismo à conquista da Liga 2020/21

Benfica e FC Porto estão bem colados em matéria de favoritismo à conquista do título da Liga 2020/21. Esta é a conclusão de um estudo realizado pela, através de uma sondagem realizada à escala nacional.O Benfica é apontado como a equipa que parte com maior dose de favoritismo para 36,6 % dos inquiridos. A diferença para o campeão em título é muito, muito reduzida, apenas 0,7%. Os portugueses consultados que entendem que os dragões arrancam para o campeonato como favoritos chegam aos 35,9 %.O Sporting, que concluiu a última edição da prova em quarto lugar, atrás do Sp. Braga, reúne, tão-só, 4,2% de favoritismo, Um pouco mais de 20% não sabe ou não quis responder.Os homens, num caso e noutro, são mais otimistas do que as mulheres. Mas a diferença entre os que acreditam mais nas águias é superior (43,2% para eles e 30,6% para elas). Já nos que apostam nos portistas a diferença é menor (38% para 34,1%).Sondagem realizada pela Intercampus para ocom o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.Amostra é constituída por 601 entrevistas, com a seguinte distribuição: 287 a homens e 314 a mulheres; 132 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 219 entre os 35 e os 54 anos e 250 a pessoas com 55 ou mais anos; 229 no Norte, 142 no Centro, 161 em Lisboa, 43 no Alentejo e 26 no Algarve Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos).Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI) Recolha da informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 6 e 11 de agosto de 2020Margem de erroO erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4,0%Taxa de resposta 61%