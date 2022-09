Federação e Liga introduzem VAR na II Liga de futebol em 2023/24

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciaram esta quinta-feira a introdução do serviço de vídeoarbitragem (VAR) na II Liga portuguesa de futebol a partir da época 2023/24.

"FPF e Liga vão assim ao encontro de um desejo dos clubes que têm participado no campeonato do segundo escalão do futebol nacional e oferecem aos árbitros o apoio tecnológico com que têm contado nos encontros da I Liga", refere o documento.

Em comunicado divulgado pelos dois organismos, é esclarecido que a partir de 2023/24 os jogos da II Liga "terão entre quatro e seis câmaras para garantir o serviço de VAR. O sistema, semelhante ao utilizado na fase final da Liga 3, incluirá linhas de fora de jogo e terá apenas um sinal, sem redundância".

O sistema VAR foi introduzido no futebol profissional português em 2017/18 e, numa primeira fase, suportado pela FPF.

O acordo entre as duas entidades prevê que o custo com a operação do sistema de vídeoarbitragem "continuará a ser suportado gradualmente, também, pela Liga Portugal até 2026/27, época em que esta assumirá os custos integrais".