Ferro fala de "sentimento de orgulho" após renovar com Benfica até 2023

Cláusula de rescisão de 100 milhões de euros anunciada pelo presidente Luís Filipe Vieira.

Por Lusa | 22:46

O futebolista Ferro, de 21 anos, mostrou-se esta quinta-feira orgulhoso por renovar contrato com o Benfica até 2023, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, anunciada pelo presidente Luís Filipe Vieira.

"É um sentimento de orgulho chegar até aqui. Fico agradecido ao clube pelo que tem feito por mim. É uma responsabilidade acrescida e quero retribuir da melhor maneira a aposta feita em mim", afirmou, em declarações à BTV.

O defesa central, formado no Seixal, está há oito épocas no Benfica, tendo-se estreado na presente temporada na equipa principal, frente ao Sporting, na Taça de Portugal, na sequência da lesão sofrida por Jardel.



"Sempre trabalhei para isso e continuo a trabalhar. Nem dá para pensar em muita coisa. Agora é continuar para atingir os objetivos pessoais e do clube", frisou, depois de assinar, no dia do 115.º aniversário dos 'encarnados'.



Ferro lembrou as palavras do adjunto Pietra, antes de entrar em campo a substituir o 'capitão': "Lembro-me das palavras do 'míster' Pietra: 'os primeiros dois minutos vão-te custar, mas depois vais entrar no ritmo do jogo'.



"De facto, houve ali uma paragem passados dois minutos da minha entrada e ele chamou-me e disse: 'pronto, já passou'. Essas palavras marcaram-me e vão ficar para sempre", agradeceu.



Ferro foi, depois, titular face ao Nacional e marcou um golo, na histórica goleada por 10-0: "É incrível. E depois, ouvir as pessoas a gritar o nosso nome. Não dá para descrever a emoção. Nem sou muito de festejar", recordou.