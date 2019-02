Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ferro renova pelo Benfica com cláusula de 100 milhões de euros

Só Gedson e João Félix têm cláusulas superiores no plantel encarnado.

21:29

Luís Filipe Vieira, no discurso celebrativo dos 115 anos do Benfica, anunciou a renovação contratual do defesa-central Ferro por mais uma temporada, ou seja, até 2023, tendo ficado 'protegido' com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.



No plantel encarnado, o jovem só é superado por João Félix e Gedson Fernandes, ambos com cláusulas de 120 milhões de euros.



Ferro, de 21 anos, soma 5 jogos com a camisola principal do Benfica e estreou-se no dérbi frente ao Sporting, tendo já apontado 2 golos pela equipa de Bruno Lage.