FIFA apoia Vinícius Junior e relembra que o racismo "não tem lugar no futebol"

A FIFA manifestou-se esta segunda-feira solidária com o brasileiro Vinícius Júnior, que no domingo foi alvo de insultos discriminatórios durante o jogo Valência-Real Madrid, reforçando que o racismo não tem lugar no futebol, nem na sociedade.

"Estamos solidários com Vinícius Júnior. Não há lugar para o racismo no futebol, nem na sociedade. A FIFA apoia todos os jogadores e jogadoras que sejam alvo de manifestações deste teor", escreveu o presidente da FIFA, Gianni Infantino, numa mensagem publicada nas redes sociais do organismo.

Infantino considerou que os insultos proferidos contra o jogador brasileiro no estádio Mestalla, durante o jogo da 35.ª jornada da Liga espanhola, mostram que "a luta contra o racismo é crucial" e lembrou que a FIFA recomenda uma série de procedimentos na luta contra o fenómeno, que devem ser aplicados em todos os escalões e níveis.