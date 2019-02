França já analisou 12 milhões de ficheiros do Football Leaks

Reunião de coordenação foi a primeira organizada entre as autoridades judiciais de 10 países no caso.

#footballLeaks: French judicial authorities have made a first analysis of 12 million files, screened to check which are useful to the investigation. Today’s meeting made the authorities from different countries aware of potential, important cross-matches — Eurojust (@Eurojust) 19 de fevereiro de 2019

A Eurojust, o órgão da União Europeia que se destina à luta contra a criminalidade organizada, reuniu esta terça-feira em Haia para discutir as investigações em curso às suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro motivadas pelo Football Leaks.A reunião de coordenação entre países desta terça-feira foi a primeira organizada entre as autoridades judiciais de 10 países no caso Football Leaks. O objetivo passou pela divulgação de dados acerca dos avanços na investigação francesa e discutir a partilha de informações.Em França 12 milhões de ficheiros foram alvo de uma primeira análise, para determinar o que é útil à investigação. "Hoje vamos dar-vos um resumo do caso Football Leaks e explicar como trabalhamos juntos para coordenar a investigação", afirmou Frédéric Baab, representante de França no Eurojust.O representante de Portugal junto da Eurojust, António Cluny, participou na conferência de imprensa a seguir à reunião.Rui Pinto, o alegado hacker do Benfica, revelou em entrevista ser "John", o denunciante que revelou 70 milhões de documentos do Football Leaks.Pinto foi detido em Budapeste no dia 16 de janeiro devido a um mandado europeu e está indiciado por crimes de violação de segredos, extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo e ofensa a pessoa coletiva.