Francisco J. Marques arguido no caso dos emails do Benfica

Diretor de Comunicação do FC Porto ouvido pela PJ.

10:05

Francisco J. Marques é arguido por ter divulgado o conteúdo de emails do Benfica sem consentimento. O diretor de comunicação do FC Porto foi interrogado pela Polícia Judiciária (PJ) já com esse estatuto a 26 de março deste ano, numa diligência processual que durou pouco mais de uma hora.O Diretor de Comunicação do FC Porto foi ouvido pelo inspetor Nuno Cabral e no auto de interrogatório de arguido, a que Record teve acesso, revelou como obteve os emails, que começou a divulgar em abril do ano passado.