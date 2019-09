Quando alguém corrompe alguém em benefício de ninguém. Em Portugal, pelos vistos, crime é desmascarar criminosos — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) September 11, 2019

Também

à decisão do tribunal em não levar a SAD do Benfica a julgamento.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FcPorto•SuperDragoes•Porto (@macacolidersd) a 11 de Set, 2019 às 4:47 PDT





"Quando alguém corrompe alguém em benefício de ninguém. Em Portugal, pelos vistos, crime é desmascarar criminosos."Foi desta forma que Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, conhecida esta quarta-feira, em não levar a SAD do Benfica a julgamento no caso E-toupeira.Fernando Madureira, chefe da claque dos Super Dragões, já reagiu