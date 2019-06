Futebolista Neymar tramado com defesa

Neymar foi este domingo à tarde ouvido pela polícia de Teresópolis, no Rio de Janeiro, depois de ter sido acusado de violação por uma mulher, cuja identidade está protegida.Ao tentar defender-se, o jogador do Paris Saint-Germain decidiu partilhar nas redes sociais as mensagens de WhatsApp que trocou com a alegada vítima e que são bastante explícitas. Mas o facto de as ter divulgado na internet representa, por si só, um crime, cuja pena pode ir de um a cinco anos de cadeia.Desta forma, além de estar a ser investigado por violação, o craque brasileiro também terá de responder perante o departamento de crimes informáticos, que hoje abriu um inquérito que inclui perícias técnicas aos telemóveis tanto do jogador com o da mulher que o acusa.A informação é revelada pelo ‘Globoesporte’, que dá conta de que o objetivo das autoridades é consultar esses mesmos vídeos e fotografias sem a edição feita pelo futebolista, que ocultou nomes e algumas imagens.Neymar, de 27 anos, foi acusado de violação na sexta-feira. De acordo com a queixa, esta terá ocorrido no dia 15 de maio, em Paris. O relato da mulher revela que o jogador chegou ao Hotel Sofitel Paris, por volta das 20h00, embriagado.Após trocarem carícias, Neymar terá ficado agressivo e violou a denunciante, que regressou ao Brasil dois dias depois."O que aconteceu foi uma relação entre um homem e uma mulher, entre quatro paredes, algo que acontece com todo casal", disse o craque, que acredita estar a ser alvo de extorsão.Cristiano Ronaldo é acusado pela norte-americana Kathryn Mayorga, de 35 anos, de a ter violado num quarto de hotel em Las Vegas, no verão de 2009.Cristiano Ronaldo, de 34, diz-se inocente e os seus advogados já afirmaram que o craque está disposto a colaborar com a investigação. Contudo, o pesadelo está longe de acabar.Os representantes de Mayorga terão descoberto a morada do jogador da Juventus em Turim e preparam-se agora para lhe enviar carta registada, com uma tradução integral da pronúncia da justiça norte-americana sobre a alegada violação.Entretanto, o caso já custou muitos milhões ao craque, que perdeu vários contratos publicitários.Neymar é conhecido pelo seu estilo de vida boémio e pela coleção de affairs com mulheres bonitas. A única relação mais séria que lhe é conhecida foi com a atriz Bruna Marquezine, embora marcada por muitos altos e baixos.O último Réveillon do craque foi passado ao lado de 26 belas mulheres e deu muito que falar.