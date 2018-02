Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gelson, o bom e o vilão na vitória do Sporting

Jorge Jesus fez uma revolução no onze leonino devido a uma virose que afetou cinco elementos do plantel.

Por Mário Figueiredo | 27.02.18

Gelson Martins foi o bom e o vilão no triunfo dificílimo do Sporting sobre o Moreirense. Marcou o golo da vitória (90+2’), mas viu o segundo cartão amarelo nos festejos, o que o vai afastar do clássico do Dragão na próxima sexta-feira.



Jorge Jesus foi obrigado a remendar o onze, devido a uma virose que afetou cinco elementos do plantel. Três deles eram titularíssimos. William Carvalho, Piccini e Fábio Coentrão, mas também Ristovski e Palhinha ficaram afetados. Jesus adaptou Battaglia a lateral-direito e Acuña na esquerda. Petrovic foi o trinco.



A equipa entrou lenta e apática. Parecia contagiada pela tal virose. As caras novas no onze quebravam as rotinas. Tudo era difícil para o Sporting, que vivia dos laivos de Gelson e Bruno Fernandes.



Mas Petit não foi a Alvalade para prestar vassalagem ao leão. Também criou perigo e causou calafrios.



O Sporting teve um ligeiro ascendente, mas o desacerto na finalização continua gritante. Doumbia ainda não reencontrou o faro do golo. E voltou a ser perdulário.



Gelson faz tudo bem, mas o último remate sai sempre fraco. E ainda não apareceu o Montero de que o Sporting precisa. Também Bruno Fernandes, que até tem estado afinado, desperdiçou boas ocasiões de golo.



Na etapa complementar, o Moreirense não baixou armas e continuou o sofrimento dos leões. Gelson numa das suas arrancadas ainda criava perigo, mas o guarda-redes Jhonatan chegava à bola.



O leão estava balanceado no ataque. Mas Petit foi atrás dos três pontos e chegou a apanhar o Sporting em contrapé. Aouacheria ainda marcou um golo, mas o vídeo-árbitro anulou por mão. Uma decisão comemorada em Alvalade como um golo.



A equipa de Jesus até atacava, mas era atabalhoada no processo e era surpreendida com facilidade no contra-ataque. Valeu uma grande defesa de Rui Patrício a um cabeceamento de André Micael que levava o selo de golo.



A expulsão de Petrovic, com a amostragem de um segundo cartão amarelo numa falta duvidosa, perturbou ainda mais os leões. Os leões precipitavam os processos na procura do golo, para desespero de Jesus.



O golo da vitória acabou por chegar nos descontos, numa arrancada de Gelson Martins que rematou, mas a bola desviou em André Micael e entrou na baliza. O leão ganhava o jogo, mas perdia Gelson para o clássico.



ANÁLISE

Crença sportinguista

Os leões acreditaram sempre até ao fim que podiam chegar à vitória. É certo que falta eficácia, mas isso é compensado com raça. Foi o segundo jogo consecutivo em que o Sporting consegue a vitória nos descontos e com um elemento a menos.



Ataque leonino

O Sporting não consegue ultrapassar a ausência de Bas Dost. Desperdiçou várias ocasiões de golo fáceis e terminou o jogo aflito. Doumbia e Montero têm de fazer mais ou então não justificam os elevados salários que auferem.



Golo bem anulado

Tiago Martins anulou bem um golo a Aouacheria com o recurso ao vídeo-árbitro. Demasiado rigoroso na expulsão de Pedrovic, com um segundo amarelo numa falta duvidosa. Bem a expulsar Gelson, que tirou a camisola após o golo e viu o 2º amarelo.



"Gelson vai ver o jogo com o Ruben"

Jorge Jesus não se mostrou nada agradado com a expulsão de Gelson Martins nos festejos do golo. "Emocionou-se, tem no coração o Rúben Semedo, ofereceu-lhe o golo e na sexta-feira vai para a bancada. Vai ver o jogo com o Rúben Semedo".



O técnico elogiou a capacidade de "sacrifício" e o "caráter" da equipa por ter jogado em desvantagem numérica, criticando os adeptos. "Não ajudaram. Tínhamos metade da equipa doente e ficamos a jogar com dez e depois com nove. Só aplaudiram quando estávamos a ganhar". O desagrado estendeu-se depois a José Almeida, o quarto árbitro do encontro, dizendo que este "mandou expulsar o Petrovic, numa falta que não existe e que não era para amarelo".



Jesus lembrou ainda que "o Sporting é uma equipa que merece ter sorte e carinho, porque está nos ‘oitavos’ da Liga Europa, está na luta pelo título e já ganhou uma Taça da Liga".



--



Dias Ferreira abandona sessão de esclarecimentos com Bruno

Dias Ferreira, ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, abandonou a sessão de esclarecimentos de Bruno de Carvalho com os comentadores afetos ao clube, no passado dia 11.



"Não quero divulgar o motivo", disse ao CM o antigo dirigente, que se encontra descontente com as últimas tomadas de posição do presidente.



Recentemente, Bruno de Carvalho acusou a irmã de Dias Ferreira (Margarida) de pertencer ao grupo de ‘sportingados’.