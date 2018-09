Georgina dá os parabéns a Ronaldo em foto ternurenta com os gémeos

Companheira do craque posou com Eva e Mateo junto ao estádio da Juventus.

18:49

Georgina Rodríguez esteve, este domingo, nas bancadas do estádio da Juventus onde assistiu ao primeiro golo oficial de Cristiano Ronaldo pelo clube italiano. A companheira do craque português felicitou, depois, CR7 pelo marco na sua carreira.Na imagem ternurenta partilhada no Instagram, a espanhola surge com Eva e Mateo, os filhos gémeos de Ronaldo. "Parabéns papá por seres o melhor do Mundo. Amamos-te", escreveu como legenda.Em apenas uma hora, a fotografia teve mais de meio milhão de 'gostos'.Também Cristianinho Jr. esteve nas bancadas do Allianz Stadium.