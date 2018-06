Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golo de Herrera frente ao Benfica é o melhor da época

Em segundo lugar ficou o tento de André Sousa, do Belenenses, na sétima jornada.

19:36

O golo do mexicano Héctor Herrera, do FC Porto, frente ao Benfica, na 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi esta segunda-feira eleito o melhor da temporada, segundo a votação 'online' do Sindicato dos Jogadores.



Na votação do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), o golo do mexicano, que deu a vitória dos 'dragões' sobre as 'águias', um resultado determinante para a disputa do campeonato, reuniu 43,7% dos votos.



Em segundo lugar ficou o tento de André Sousa, do Belenenses, na sétima jornada, em casa do Belenenses, com 12,2% das preferências.



O pódio fica completo com o pontapé de Bruno Fernandes, do Sporting, frente ao Vitória de Guimarães na terceira jornada, que conquistou 10,23%.



O prémio, que será entregue no início da próxima temporada, foi disputado por todos os golos que venceram as votações mensais. Estavam ainda em competição golos de Rodrigo Pinho (Marítimo), Shoya Nakajima (Portimonense), Dráusio (Marítimo), Fabrício (Portimonense), Nildo (Desportivo das Aves) e Kuca (Boavista).