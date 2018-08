Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golpe de calor provoca baixa na Volta a Portugal

Joaquim Silva desistiu devido às elevadas temperaturas.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:02

O calor abrasador (acima dos 40 graus) que se fez sentir esta quinta-feira, na primeira etapa da Volta a Portugal, causou a desistência de Joaquim Silva , chefe de fila da Caja Rural, quando estavam decorridos cerca de 125 quilómetros. O diretor desportivo da equipa, José Miguel Reviejo, confirmou que o ciclista teve " um golpe de calor" (insolação), e foi obrigado a retirar-se da corrida.



Ao longo do percurso de 191,8 quilómetros, entre Alcácer do Sal (Setúbal) e Albufeira (Algarve), os ciclistas foram constantemente abastecidos com líquidos e refrescados para impedir a desidratação. No final, o italiano Riccardo Stacchiotti (Ms Tina-Focus) superiorizou-se e venceu a etapa, num renhido sprint, com um tempo de 5h14m43s. No segundo e terceiro lugares terminaram os portugueses Luís Mendonça (Aviludo-Louletano) e César Martingil (Liberty Seguros-Carglass), respetivamente.



No topo da classificação geral continua o camisola amarela Rafael Reis (Caja Rural), que terminou a etapa integrado no pelotão e mantém assim a liderança da prova.



"Corrida muito dura"

"Não esperava ganhar, porque na quarta-feira as pernas não estavam muito bem. No final, senti-me bem e tentei fazer um bom 'sprint'. Estou muito, muito feliz. Este calor tornou a corrida muito dura", disse Riccardo Stacchiotti, vencedor da primeira etapa da Volta a Portugal.



Etapa mais longa

Hoje realiza-se a etapa mais longa da 80ª edição da Volta a Portugal (203,6 quilómetros), que vai ligar Beja a Portalegre. Para a região do Alentejo são esperadas temperaturas na ordem dos 43 graus (ainda mais calor do que ontem), o que será um um duro obstáculo para os ciclistas.