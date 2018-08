Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joaquim Silva é o primeiro da Volta a Portugal em bicicleta

Atleta abandonou a prova na primeira etapa.

Por Lusa | 18:42

O português Joaquim Silva (Caja Rural) tornou-se esta quinta-feira o primeiro desistente da 80.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, ao abandonar no decorrer da primeira etapa.



Companheiro de equipa do líder da prova, o também português Rafael Reis, Joaquim Silva abandonou, de acordo com a organização, quando estavam decorridos cerca de 125 quilómetros dos 198,1 que ligam Alcácer do Sal a Albufeira.



O português, que se mudou este ano para a equipa espanhola, foi pré-convocado para a Volta a Espanha, que se disputa de 24 de agosto a 15 de setembro.



Em declarações à RTP durante a corrida, o diretor desportivo da Caja Rural, Jose Miguel Reviejo, disse que Joaquim Silva, que se apresentava como chefe de fila, "sofreu um golpe de calor (insolação)".



Joaquim Silva feliz por Rafael Reis e com os olhos na Vuelta

O português Joaquim Silva (Caja Rural) afirmou que "é espetacular" ter o companheiro de equipa e compatriota Rafael Reis de amarelo na Volta a Portugal e que sonha com a presença na Vuelta.



"[A camisola amarela] É o recompensar do esforço do Rafael. As coisas não lhe vinham a correr bem. Às vezes é assim, procuramos e as coisas simplesmente não saem. As coisas no último mês têm corrido bem, já com duas vitórias no Joaquim Agostinho e agora na 'grandíssima'", afirmou.



Joaquim Silva falava à partida para a primeira etapa, entre Alcácer do Sal e Albufeira (191,8 quilómetros).