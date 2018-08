Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calor tórrido não faz parar o pelotão da Volta a Portugal

Esta quinta-feira são esperadas máximas a rondar os 45 graus na travessia do Alentejo. Abastecimento líquido será mais flexível.

Por Alexandre Reis | 01:30

O calor que se vai sentir nos próximos dias (esta quinta-feira são esperadas temperaturas a rondar os 45 graus na etapa que atravessa o Alentejo e o Algarve, com quase 200 km) vai endurecer a Volta a Portugal, que esta quarta-feira começou em Setúbal. Mas essas dificuldades não serão um problema.



Joaquim Gomes, diretor da prova, relembra a chegada a Portalegre, em 1998, ganha pelo italiano Belli: "Os termómetros marcavam 46 graus à sombra, mas ao nível do alcatrão, que é a temperatura que os ciclistas sentem, estavam 54-55 graus. O calor é normal na Volta a Portugal", disse.



Delmino Pereira, presidente da Federação de Ciclismo, corrobora: "O ciclismo sempre teve o calor da estrada. Provavelmente, os comissários vão abrir o abastecimento líquido mais cedo e fechar mais tarde.



É uma dificuldade que terá de ser ultrapassada, como uma condicionante da corrida. Em mais de mil corridas em que participei, só anularam duas provas e foi por causa do frio e da chuva. Os comissários, no entanto, terão sempre uma palavra a dizer se a integridade dos ciclistas estiver em causa", referiu Delmino.



Rafael Reis de amarelo

Rafael Reis (Caja Rural-Seguros RGA) é o primeiro camisola amarela da Volta a Portugal, depois de terminar em 1º lugar no contrarrelógio individual de 1,8 km (2.18,966 minutos), em Setúbal. Raúl Alarcón (W52-FCPorto), vencedor da prova no ano passado, foi 42º classificado.



"Vencer aqui era objetivo"

"É bastante gratificante vencer o prólogo. A minha família e os meus amigos estavam cá a apoiar-me. Vencer aqui era um objetivo desde que soube que o prólogo ia ser em Setúbal. Não tenho palavras", disse Rafael Reis, vencedor do prólogo de ontem e líder da classificação geral.