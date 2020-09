Rúben Amorim está em casa em quarentena por ter testado positivo à Covid-19, mas tem controlado de perto o treino e o empenho dos jogadores do Sporting que estão no Algarve através dos dados GPS que recebe e analisa diariamente, apurou o CM.









O treinador leonino está longe da equipa, mas faz conferências diárias com os outros membros da equipa técnica. Os coletes com GPS que os jogadores utilizam nos treinos têm sido uma ajuda preciosa. Os dados recolhidos pelo aparelho permitem saber os quilómetros percorridos por cada jogador, a velocidade máxima, os sprints e o posicionamento no campo durante as peladinhas. Esta informação é ainda complementada com os dados cardíacos. Não é Amorim quem faz a compilação da informação, mas o técnico gosta de a analisar. Ao realizar comparações com treinos anteriores percebe o empenho de cada jogador e a sua evolução física mediante os treinos.

Os leões receberam este domingo a melhor notícia face à aproximação da estreia na Liga Europa, na quinta-feira. Pela primeira vez, nos últimos dias, os testes realizados à Covid-19 revelaram-se todos negativos. Após terem nove jogadores infetados (Maximiano, Renan, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Borja, Rodrigo Fernandes, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Palhinha) e três elementos do staff (entre eles Rúben Amorim e o médico João Pedro Araújo), os leões podem respirar de alívio. Mas esta segunda-feira serão submetidos a nova ronda de testes e amanhã voltam a repetir os exames, como determina a UEFA. Mas será a DGS a decidir se haverá jogo com o Aberdeen até seis horas antes da partida, agendada para as 20h00, em Alvalade. Os leões inscreveram 24 jogadores na lista A da UEFA, com destaque para as ausências de Doumbia e Rafael Camacho, por opção técnica.



Técnico ganha 1,5 m € Brutos por ano

Rúben Amorim tem um vencimento de 1,5 M € brutos por ano no Sporting, tendo recebido ainda um milhão de prémio de assinatura. Valores que contradizem António Salvador, que falou em 2,5 M € só de salário.