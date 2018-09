Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda-redes Viviano é para sair em janeiro

Irregularidade e forma física estão na base da dispensa do italiano do Sporting.

09:00

O guarda-redes Viviano não faz parte dos planos de José Peseiro e deverá abandonar o plantel na reabertura do mercado em janeiro, apurou o Correio da Manhã.



Viviano, de 32 anos, é um dos casos bicudos no Sporting. Tem contrato por dois anos (mais um de opção se cumprir mais de 20 jogos numa época) e um vencimento de dois milhões de euros brutos por ano, o que faz dele um dos jogadores mais bem pagos do plantel. Um ordenado que acaba por ser um foco de desestabilização, pois não entra nas contas do técnico.



O guarda-redes italiano chegou a Alvalade, oriundo da Sampdória, no início da época, ainda numa altura em que era Bruno de Carvalho quem geria os destinos do clube.



Cedo se percebeu a irregularidade do jogador que chegou com mais dez quilos, os quais justificou com a operação ao joelho de que tinha sido alvo e que obrigou a uma paragem de 50 dias.



Com o peso de substituir Rui Patrício, Viviano chegou a pedido do então técnico Mijalovic (despedido por Sousa Cintra) e acabou por se lesionar nas costas durante o aquecimento no jogo com o Moreirense na primeira jornada da Liga.



Entrou Salin e agarrou a titularidade, mas os leões para precaverem a saída de Viviano acabaram por contratar, por empréstimo do Estoril, Rénan Ribeiro.



Viviano está sem espaço no plantel e a saída é inevitável.



"Espírito de equipa" ao jantar

O plantel do Sporting esteve esta segunda-feira reunido ao jantar para fortalecer o espírito de grupo.



Nani foi o organizador da confraternização e foi ele quem deu conta do momento nas redes sociais, com uma foto e uma frase em inglês: "Team Spirit" [espírito de equipa]. Paulinho, roupeiro do clube, surge ao lado do extremo.



Também o guarda-redes Viviano surge ao fundo na fotografia.