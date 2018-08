Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting quer negociar Viviano antes do fecho do mercado

Guarda-redes foi contratado por Bruno de Carvalho.

19:35

O Sporting quer negociar a saída de Viviano antes do fecho do mercado, sabe o CM.



O clube de Alvalade está a tentar encontrar um clube que queira receber o jogador.



Recorde-se que o guarda-redes foi contratado por Bruno de Carvalho.



Viviano está lesionado e tem sido Salin a defender as redes do Sporting nos primeiros jogos da Liga.