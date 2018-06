Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Harry Kane é o mestre de cerimónias

Goleador ultrapassou Ronaldo e Lukaku.

Por André Ferreira | 08:45

Com Harry Kane, em modo exterminador, e Lingard como perfeito guarda-costas, a Inglaterra aplicou uma goleada das antigas ao frágil Panamá.



O avançado, com três golos, ultrapassou Ronaldo e Lukaku na lista de melhores marcadores da competição (inglês tem 5) e inscreveu o nome no livro de recordes da seleção inglesa (juntou-se a Lineker e Hurst como jogadores que fizeram três golos num só jogo do Mundial).



A goleada histórica teve outro destaque. O central Stones fez dois dos seis golos (8’ e 40’), para além de ter sido um pilar difícil de ultrapassar no eixo da defesa.



Com Henderson, no meio-campo, a controlar o ritmo da equipa, Lingard, num momento de inspiração, fez o golo da tarde (o do 3-0).



Num jogo de recordes (maior goleada da Inglaterra em fases finais de Mundiais) houve um que também foi batido para o Panamá. Baloy (37 anos) marcou o primeiro golo do Panamá numa fase final de um Mundial e nos festejos… emocionou-se.