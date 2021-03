Cristiano Ronaldo respondeu este domingo aos críticos da forma como só ele sabe fazer em campo: marcou um hat trick na vitória (3-1) da Juventus em casa do Cagliari, para a Liga italiana.









CR7 foi apontado como um dos responsáveis pela eliminação da Vecchia Signora na Champions diante do FC Porto. O português transformou a contestação em motivação e, aos 10’, começou a construir o triunfo da Juventus. Na sequência de um canto, o avançado fez o primeiro. De seguida, escapou ao vermelho. Viu amarelo após falta dura sobre Cragno.

Aos 25’, Ronaldo voltou a faturar. Sofreu penálti e converteu-o com sucesso. Aos 33’, fechou as contas para a Juve. Nos festejos, olhou para a câmara, colocou o indicador junto à orelha, como quem diz ‘não vos oiço agora, críticos’.





Numa altura em que se fala da saída para o Real Madrid e em que o salário parece ser o único entrave, CR7 brilhou. Simeone ainda fez o 3-1.

orgulhoso por bater marca de pelé



Cristiano Ronaldo explicou este domingo o porquê de ainda não ter celebrado a ultrapassagem a Pelé no número de golos oficiais. O português contabilizou os golos da glória brasileira ao serviço da seleção militar do seu país e pela equipa do estado de São Paulo, num total de 767. Por isso, CR7 só este domingo comemorou quando chegou aos 770 golos em jogos oficiais. “Encho-me de felicidade e orgulho de ultrapassar o recorde de Pelé”, escreveu Ronaldo nas redes sociais.